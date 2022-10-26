Налог на имущество физических лиц

В ФНС пояснили, как считали имущественные налоги для уведомлений за 2021 год

Сейчас во всех регионах идет кампания по рассылке налоговых уведомлений на уплату налогов на имущество, транспорт, землю, НДФЛ за 2021 год. К концу октября рассылка завершится.

Версия для печати

Сейчас уже отправлены 68,4 млн уведомлений, из них 41,1 млн – на бумаге по почте заказными письмами, 27,3 млн – в электронном виде через личные кабинеты.

Уплатить налоги по уведомлению надо до 1 декабря 2022 года.

ФНС сообщает, что для расчета транспортного налога по дорогим авто использован обновленный перечень автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб. (туда дополнительно включены такие модели авто как Skoda KODIAQ SportLine, Toyota Fortuner 2.8 Elegance, Citroen SpaceTourer BUSINESS LOUNGE XL, Peugeot TRAVELLER Business VIP Long).

По земельному налогу в 52 регионах применены новые результаты кадастровой оценки земель, вступившие в силу с 2021 года.

По налогу на имущество во всех регионах в качестве налоговой базы применена кадастровая стоимость.

Кстати, по имущественным налогам за 2022 год будет новая форма уведомления. Изменения связаны с введением единого налогового счета.

Подпишитесь на «Клерк.Премиум»!

Незаменимая и полная информация за смешные деньги!

• Мини-курсы каждый день
• Бесплатные вебинары по горячим темам
• Консультации по любым вопросам в день обращения
• Доступ к разборам новых правил и законов
• Курсы повышения квалификации с огромной выгодой

Оставьте заявку сейчас, чтобы получить персональную скидку.

Повышение квалификации

Трудовые отношения

Договор о дистанционной работе: что нужно знать кадровику

Дистанционная работа предполагает труд вне места расположения работодателя. Связь поддерживается по телефону или через интернет. Работать таким образом вправе абсолютно любой сотрудник, вплоть до гендиректора. При этом часто возникают вопросы о том, как заключить договор, и что конкретно в нем должно быть прописано.

Договор о дистанционной работе: что нужно знать кадровику

Мероприятия

Разместить
Электронные подписи

Электронная подпись для иностранных граждан и руководителей филиалов иностранных компаний

Индивидуальные предприниматели и организации используют ЭЦП для электронного документооборота с контрагентами и сдачи обязательной отчётности. Иностранный гражданин тоже имеет право получить электронную подпись и пользоваться ей на территории РФ.

Электронная подпись для иностранных граждан и руководителей филиалов иностранных компаний
Читать еще