В ФНС пояснили, как считали имущественные налоги для уведомлений за 2021 год

Сейчас уже отправлены 68,4 млн уведомлений, из них 41,1 млн – на бумаге по почте заказными письмами, 27,3 млн – в электронном виде через личные кабинеты.

Уплатить налоги по уведомлению надо до 1 декабря 2022 года.

ФНС сообщает, что для расчета транспортного налога по дорогим авто использован обновленный перечень автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб. (туда дополнительно включены такие модели авто как Skoda KODIAQ SportLine, Toyota Fortuner 2.8 Elegance, Citroen SpaceTourer BUSINESS LOUNGE XL, Peugeot TRAVELLER Business VIP Long).

По земельному налогу в 52 регионах применены новые результаты кадастровой оценки земель, вступившие в силу с 2021 года.

По налогу на имущество во всех регионах в качестве налоговой базы применена кадастровая стоимость.

Кстати, по имущественным налогам за 2022 год будет новая форма уведомления. Изменения связаны с введением единого налогового счета.