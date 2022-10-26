Налоговый агент по НДС

Адвокат не должен платить агентский НДС за юридические услуги от иностранной фирмы

Если иностранная организация оказала юридические услуги российской организации или ИП, то надо платит НДС в России (агентский). Но если покупатель таких услуг – адвокат, то НДС не будет.

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Разъяснение дает ФНС в письме от 10.10.2022 № СД-4-3/13458@.

По юридическим услугам место реализации определяют по покупателю. Если он в России, то будет НДС.

Если иностранная фирма не стоит на учете в ФНС, то налог платит российский бизнес в качестве налогового агента. Платить должны организации и ИП (п. 1 и 2 ст. 161 НК РФ).

Но адвокат – не ИП. Его деятельность не предпринимательская.

Поэтому адвокат не подходит под ст. 161 НК РФ и не будет налоговым агентом по НДС при покупке юридических услуг от иностранной фирмы.

Эта позиция ФНС согласована с Минфином.

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