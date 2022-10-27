❗ Стал известен показатель для расчета накопительной пенсии в 2023 году

То есть, чтобы забрать у государства все ваши пенсионные накопления, вам потребуется 22 года.

Законопроект с такой цифрой внесен в Госдуму.

В 2022 году показатель ожидаемого периода такой же, 264 месяца.

Вот как менялся этот показатель:

Год Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии 2016 234 2017 240 2018 246 2019 252 2020 258 2021 264 2022 264 2023 264

Кстати, недавно внесли изменения в методику расчета ожидаемого периода.

Продлили переходный период, когда срок для выплаты пенсии, рассчитанный по данным Росстата, не может превышать прошлогодний показатель больше, чем на 6 месяцев и есть максимум.

Максимум на 2023 и 2024 годы – 270 месяцев. Так что 264 – это меньше, чем могло быть.

А с 2025 года этот показатель «уйдет в свободное плавание», не будет никаких ограничений. Какую продолжительность жизни на пенсии определит Росстат, такой и будет показатель.

Выплачивать накопительную пенсию начинают в 55/60 лет, то есть при достижении старого пенсионного возраста.

Платить эту пенсию будут пожизненно.

Пример расчета накопительной пенсии смотрите здесь.

Добавим, что получить пенсионные накопления можно и единовременно, если у вас их совсем мало.