❗ Стал известен показатель для расчета накопительной пенсии в 2023 году

То есть, чтобы забрать у государства все ваши пенсионные накопления, вам потребуется 22 года.
Законопроект с такой цифрой внесен в Госдуму.
В 2022 году показатель ожидаемого периода такой же, 264 месяца.
Вот как менялся этот показатель:
Год
Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии
2016
234
2017
240
2018
246
2019
252
2020
258
2021
264
2022
264
2023
264
Кстати, недавно внесли изменения в методику расчета ожидаемого периода.
Продлили переходный период, когда срок для выплаты пенсии, рассчитанный по данным Росстата, не может превышать прошлогодний показатель больше, чем на 6 месяцев и есть максимум.
Максимум на 2023 и 2024 годы – 270 месяцев.
Так что 264 – это меньше, чем могло быть.
А с 2025 года этот показатель «уйдет в свободное плавание», не будет никаких ограничений. Какую продолжительность жизни на пенсии определит Росстат, такой и будет показатель.
Выплачивать накопительную пенсию начинают в 55/60 лет, то есть при достижении старого пенсионного возраста.
Платить эту пенсию будут пожизненно.
Пример расчета накопительной пенсии смотрите здесь.
Добавим, что получить пенсионные накопления можно и единовременно, если у вас их совсем мало.