Работника, взятого на место мобилизованного, после его возвращения надо уволить без выходного пособия

На место мобилизованного работодатель может принять нового человека по срочному трудовому договору.
Когда мобилизованный вернется, трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего сотрудника, прекращается.
Всем знакома ситуация, когда расторгают срочный трудовой договор человека, принятого на период отпуска по беременности и родам основной работницы.
Вот и в случае возвращения мобилизованного, порядок расторжения срочного трудового договора будет аналогичным.
Окончательный расчет производится в день увольнения. Оповещение о прекращении трудового договора, а также дополнительные выплаты, выходное пособие при увольнении в этом случае ТК не предусмотрены, пишет «Объясняем.рф».