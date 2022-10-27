Зарплаты топ-менеджеров государственных компаний не будут ограничивать, но сравнят с рыночными

Зарплату топ-менеджеров госкомпаний не стали ограничивать потолком в 30 млн руб. в год, сообщает «РБК».

Однако при ее определении будут учитываться сложившиеся на рынке вознаграждения.

Сейчас Минфин и рабочая группа по вопросам оптимизации бюджетных расходов работают над согласованием оплаты труда топ-менеджеров крупных госкомпаний.

По итогам работы вознаграждение может быть как увеличено, так и снижено.

В качестве потолка для зарплат изначально хотели взять трехкратный размер годового денежного содержания премьера Михаила Мишустина (около 30 млн руб.).

Однако вводить такой потолок власти не стали.