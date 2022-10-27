👿 Wildberries обещал предпринимателям бесплатную приемку до ноября. А сегодня передумал и ввел плату

В ноябре из-за высокого сезона продаж площадка ожидает перегруженность складов. А потому вводит платный прием товаров. Предпринимателям же рекомендовали отправлять грузы до начала ноября.

Но 27 октября маркетплейс уведомил селлеров, что вводит платную приемку на всех складах и СЦ.

Стоимость приемки за единицу товара: 30 ₽ за 5 литров + 3 ₽ за каждый дополнительный литр. Все поставки созданные сегодня до 11.00 и привезенные сегодня будут приняты бесплатно.

Получается, что предприниматели, планировавшие оформить поставку завтра или, к примеру, 30 числа, уже попали на деньги, хотя руководствовались официальными разъяснениями.

Когда Wildberries сообщил о том, что с 4 ноября будет платная приемка, у многих на конец октября появился план больших поставок. Видимо, позднее площадка поняла, какой будет перегруз и сделала так, чтобы эти поставки размазались по ноябрю. Так как тысячи штук товаров никто одномоментно уже грузить не станет, комментирует происходящее автор канала «Автоматизация Wildberries».