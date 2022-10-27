👿 Wildberries обещал предпринимателям бесплатную приемку до ноября. А сегодня передумал и ввел плату

В ноябре из-за высокого сезона продаж площадка ожидает перегруженность складов. А потому вводит платный прием товаров. Предпринимателям же рекомендовали отправлять грузы до начала ноября.
Но 27 октября маркетплейс уведомил селлеров, что вводит платную приемку на всех складах и СЦ.
Стоимость приемки за единицу товара: 30 ₽ за 5 литров + 3 ₽ за каждый дополнительный литр. Все поставки созданные сегодня до 11.00 и привезенные сегодня будут приняты бесплатно.
Получается, что предприниматели, планировавшие оформить поставку завтра или, к примеру, 30 числа, уже попали на деньги, хотя руководствовались официальными разъяснениями.
Когда Wildberries сообщил о том, что с 4 ноября будет платная приемка, у многих на конец октября появился план больших поставок. Видимо, позднее площадка поняла, какой будет перегруз и сделала так, чтобы эти поставки размазались по ноябрю. Так как тысячи штук товаров никто одномоментно уже грузить не станет, комментирует происходящее автор канала «Автоматизация Wildberries».
Обычно они всегда сразу говорят, что с определенного числа будет платная приемка. В этот раз уведомили, что до 3 ноября примут все бесплатно. Это был прекрасный жест, который дал возможность продавцам подготовиться к платной приемке. Но 27 октября в 11 утра они разослали новость о том, что с 11 утра 27 октября вводится плата. Этому, мягко сказать, были удивлены все селлеры. Конечно, те бизнесмены, которые занимаются бизнесом, а не перепродажей, готовились к сезону ноябрьских распродаж еще летом. Но неприятный осадок остался у всех.