«Тинькофф» рассказал, как у его клиентов пройдет разблокировка иностранных ценных бумаг

Депозитарий СПБ Биржи – СПБ Банк проведет операции 31 октября.

Инвесторы смогут продать ценные бумаги 680 эмитентов. Однако точное количество разблокированных ценных бумаг пока неизвестно.

«По каким-то акциям разблокировка может коснуться почти всех бумаг эмитента на счете клиента, а по каким-то – меньшего количества», – пояснили в «Тинькофф Инвестициях».

Разблокировка бумаг будет пропорциональной и будет зависеть от доли этих бумаг в портфеле, а также от структуры владения среди клиентов.

Например, если ранее было заблокировано 1 000 бумаг и все они заблокированы у одного клиента, а доля разблокировки составляет 10%, то у этого клиента разблокируются 100 бумаг. А если 1 000 бумаг ранее была заблокирована у 2 клиентов по 999 и 1 бумаге соответственно, то у первого разблокируются 100 бумаг, а у второго клиента 1 бумага останется заблокирована.

Узнать, какие акции доступны для торгов, клиенты смогут в приложении или на сайте. Это касается всех клиентов, чьи активы учтены в депозитарии «Тинькофф» на момент получения информации о наименовании и количестве ценных бумаг, подлежащих разблокировке, от вышестоящего депозитария.

Что касается дивидендов по заблокированным бумагам, то соответствующую информацию брокер ожидает от вышестоящего депозитария. Разблокировка бумаг должна ускорить процесс выплаты дивидендов именно по этим бумагам.