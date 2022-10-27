Архив документов

Бухгалтерам расскажут про отчетные документы, которые нужно отправить в архив в 2023 году. И как правильно уничтожить старые

Хотите узнать о главных ошибках, которые кадровики и бухгалтеры совершали при ведении архивов в 2022 году? Собственник архивной компании расскажет, как не тратить много времени на архивацию, но выполнять требования закона.

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31 октября пройдет вебинар о работе с архивными документами в 2023 году.

Для многих архив – дело даже не второстепенное, на него всегда не хватает рук. Тем не менее, это важная работа, которую следует выполнять регулярно.

На вебинаре разберем:

  • Обязаны ли коммерческие организации создавать свой архив.
  • Нужно ли создавать экспертную комиссию, и как не стать жертвой обстоятельств.
  • Основные риски при работе с документами и как их минимизировать (советы из практики).
  • В каких случаях нужны оригиналы документов, а в каких достаточно копий.
  • Какие документы и как правильно уничтожать в 2023 г. Получите стандартную форму акта о выделении дел к уничтожению.

Бонус участникам вебинара – график документооборота на 2023 год в учетной политике: что учесть и переход на электронный документооборот 2023.

Записаться можно уже сейчас.

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