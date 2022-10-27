Бухгалтерам расскажут про отчетные документы, которые нужно отправить в архив в 2023 году. И как правильно уничтожить старые

31 октября пройдет вебинар о работе с архивными документами в 2023 году.
Для многих архив – дело даже не второстепенное, на него всегда не хватает рук. Тем не менее, это важная работа, которую следует выполнять регулярно.
На вебинаре разберем:
- Обязаны ли коммерческие организации создавать свой архив.
- Нужно ли создавать экспертную комиссию, и как не стать жертвой обстоятельств.
- Основные риски при работе с документами и как их минимизировать (советы из практики).
- В каких случаях нужны оригиналы документов, а в каких достаточно копий.
- Какие документы и как правильно уничтожать в 2023 г. Получите стандартную форму акта о выделении дел к уничтожению.
Бонус участникам вебинара – график документооборота на 2023 год в учетной политике: что учесть и переход на электронный документооборот 2023.