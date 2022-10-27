Малый и средний бизнес

ИП могут снизить ставку по УСН до 1 %

Но для этого нужно регистрироваться в Удмуртии. Местные депутаты проголосовали за введение и продление некоторых налоговых льгот для ИП и IТ-компаний.

Версия для печати

Для ИП, которые впервые зарегистрируются в Удмуртии в 2022-2024 годах, снизят ставку по УСН:

1% УСН «доходы» – в течение года, в котором была регистрация;

3% УСН «доходы» – в течение двух последующих лет;

5% УСН «доходы минус расходы» – в течение трех лет с года регистрации.

Эти же ставки распространяются на предпринимателей, которые ранее уже работали в Удмуртии или других регионах страны, но закрыли ИП до 1 января 2022 года.

Информацию подтвердил первый вице-премьер региона Константин Сунцов своем Telegram-канале, пишет ТАСС.

Для компаний IТ-отрасли (ОКВЭД 61-63), выбравших для себя упрощенку, ставки будут составлять 1% и 5% на 2022-2025 годы.

При этом компания должна быть аккредитована и сохранить не менее 90% сотрудников от уровня предшествующего года.

Подпишитесь на «Клерк.Премиум»!

Незаменимая и полная информация за смешные деньги!

• Мини-курсы каждый день
• Бесплатные вебинары по горячим темам
• Консультации по любым вопросам в день обращения
• Доступ к разборам новых правил и законов
• Курсы повышения квалификации с огромной выгодой

Оставьте заявку сейчас, чтобы получить персональную скидку.

ЭДО

Поменяют правила обмена электронными перевозочными документами

С 1 марта 2023 года заработают правила обмена электронными путевыми листами, договорами фрахтования, заявками. Правила обмена другими перевозочными документами утверждены постановлением Правительства от 21.05.2022 № 931. В него внесут поправки.

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить

Удаленный переход на систему «1С:ERP» в сжатые сроки

Перед многими предприятиями сейчас встала проблема импортозамещения зарубежного ПО. Это необходимо сделать в короткие сроки для устранения угрозы непрерывности производства и бизнес процессов. В таких случаях необходим переход на отечественное ПО. Рассматриваем практический кейс.

Удаленный переход на систему «1С:ERP» в сжатые сроки
Кадровый учет

Правила приема на работу: документы и нюансы

С процедурой приема на работу часто сталкиваются как будущие сотрудники, так и их работодатели. Несмотря на то, что процесс понятен и знаком для многих, существует ряд нюансов, которые должны знать обе стороны, чтобы обезопасить себя от лишних рисков и проблем в дальнейшем.

Правила приема на работу: документы и нюансы
Трудовое право

👆 Системный администратор не несет полной материальной ответственности за сохранность серверов компании

Договор о полной материальной ответственности (ПМО) нельзя заключать с любым сотрудником по усмотрению фирмы. Даже если системному администратору вверено дорогое серверное оборудование, договор ПМО с ним заключать нельзя.

Судебная практика по налоговым спорам

Получение предварительных обеспечительных мер в суде

Сегодня хотим поделиться с вами редким и позитивным кейсом. Мы обратились в суд с ходатайством о принятии предварительных обеспечительных мер, и суд приостановил действие решения инспекции еще до подачи иска нашим клиентом.

Получение предварительных обеспечительных мер в суде
Читать еще