ИП могут снизить ставку по УСН до 1 %

Для ИП, которые впервые зарегистрируются в Удмуртии в 2022-2024 годах, снизят ставку по УСН:

1% УСН «доходы» – в течение года, в котором была регистрация; 3% УСН «доходы» – в течение двух последующих лет; 5% УСН «доходы минус расходы» – в течение трех лет с года регистрации.

Эти же ставки распространяются на предпринимателей, которые ранее уже работали в Удмуртии или других регионах страны, но закрыли ИП до 1 января 2022 года.

Информацию подтвердил первый вице-премьер региона Константин Сунцов своем Telegram-канале, пишет ТАСС.

Для компаний IТ-отрасли (ОКВЭД 61-63), выбравших для себя упрощенку, ставки будут составлять 1% и 5% на 2022-2025 годы.

При этом компания должна быть аккредитована и сохранить не менее 90% сотрудников от уровня предшествующего года.