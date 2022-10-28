🎈 10 тыс. бухгалтеров – общайтесь, советуйтесь, обменивайтесь опытом

Наше сообщество в Telegram как малый город в стране.

Ежедневно в группе обсуждают десятки вопросов на профессиональные темы. Всегда есть разные точки зрения, всегда есть грамотные ответы, всегда есть возможность пошутить, успокоиться, улыбнуться.

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