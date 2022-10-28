Бухгалтерия

🎈 10 тыс. бухгалтеров – общайтесь, советуйтесь, обменивайтесь опытом

А у нас новый рекорд – В «Красном уголке бухгалтера» пополнение: новые люди довели счетчик подписчиков до красивых 10 тыс.

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Банкротство физических лиц

Банкротство физического лица: пошаговая инструкция

Признать гражданина банкротом – тем, кто не способен на 100% внести в бюджет обязательные платежи, а также удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, можно во внесудебном или в судебном порядке. Рассказываем, как эти алгоритмы работают.

Банкротство физического лица: пошаговая инструкция

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Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка дня

Вакансия дня

Главный специалист в Отдел учета кредитных и гарантийных операций в Крупный российский банк, Москва.

Звучит таинственно, но обещают ДМС, обучения и крутую зарплату. Можно попробовать откликнуться.

Топ вакансий

– Бухгалтер на первичную документацию в Vinci Agency

от 60 000 ₽ до 80 000 ₽, Москва, полная занятость

– Бухгалтер по обработке первичной документации в ООО «Интермобилити»

от 60 000 ₽ до 80 000 ₽, Москва, полная занятость

– Бухгалтер на участки Банк-клиент и Кадры в JUST COUTURE

от 60 000 ₽ до 80 000 ₽, Москва, полная занятость

– Бухгалтер-калькулятор в крупную сеть кафе (31 заведение + производство, Санкт-Петербург) в Шаверно

от 80 000 ₽ до 100 000 ₽, Санкт-Петербург, полная занятость

– Бухгалтер в ООО КБ Раскат

от 40 000 ₽ до 60 000 ₽, Санкт-Петербург, полная занятость

– Бухгалтер на производственный участок в ООО ДОЛОМИТ

от 20 000 ₽ до 40 000 ₽, Лабинск, полная занятость

Следить за вакансиями удобно в нашем телеграм-канале Бух.Джоб или на сайте в разделе Вакансии.

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Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Декларация по налогу на прибыль

Что учесть при сдаче декларации по налогу на прибыль

Близится конец октября, а значит нужно не забыть сдать декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев. Последний день сдачи отчета – в эту пятницу – 28 октября. В этом году каких-либо отсрочек или переносов нет.

Что учесть при сдаче декларации по налогу на прибыль
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