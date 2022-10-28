Предприниматели могут остаться без защиты. Президент медлит с назначением нового омбудсмена

Решение о назначении нового уполномоченного по правам предпринимателей не могут принять уже несколько месяцев, цитирует слова главы РСПП Александра Шохина РБК.

Полномочия Бориса Титова истекли в июне.

Дальнейшее промедление приведет к тому, что должность посчитают ненужной.

Напомним, что Путину ушло письмо, в котором его просили поддержать кандидатуру главы платформы «ЗаБизнес.РФ» Элины Сидоренко для назначения уполномоченным.



Человека на должность назначает президент, после консультации с бизнес-сообществом.