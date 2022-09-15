Бориса Титова на посту омбудсмена сменит женщина

Кандидатуру Элины Сидоренко поддержали Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата России и Опора России, пишет РБК.

С 2012 года, когда была создана должность бизнес-омбусмена, ее занимает Борис Титов.

Закон предполагает максимум два срока на посту, поэтому оставить кресло Титову полагалось в июне.

Однако преемника ему не подыскивали из-за острой экономической ситуации. При том, что возникшая правовая неопределенность мешала институту уполномоченного работать в полную силу.

Платформа «ЗаБизнес.РФ» – это электронный ресурс, куда предприниматели могут обратиться за помощью, если на них давят правоохранительные структуры.