Государственные ведомства

Бориса Титова на посту омбудсмена сменит женщина

Следующим бизнес-омбудсменом может стать гендиректор платформы «ЗаБизнес.РФ» Элина Сидоренко.

Версия для печати

Кандидатуру Элины Сидоренко поддержали Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата России и Опора России, пишет РБК.

С 2012 года, когда была создана должность бизнес-омбусмена, ее занимает Борис Титов.

Закон предполагает максимум два срока на посту, поэтому оставить кресло Титову полагалось в июне.

Однако преемника ему не подыскивали из-за острой экономической ситуации. При том, что возникшая правовая неопределенность мешала институту уполномоченного работать в полную силу.

Платформа «ЗаБизнес.РФ» – это электронный ресурс, куда предприниматели могут обратиться за помощью, если на них давят правоохранительные структуры.

 

Срочно проверяйте основные средства! Вы могли допустить ошибки по новым ФСБУ

Узнайте, каких ошибок стоит избегать по ФСБУ 6/2020 и 26/2020. «Клерк» подготовил онлайн-курс с экспертом Сергеем Верещагиным.

Он — гуру бухгалтерии с 30-летним опытом работы и научит вас:

• исправлять ранее допущенные ошибки в учете основных средств;
• по-новому работать с ОС и правильно применять ФСБУ;
• избегать типичных ошибок бухгалтеров.

Курс подходит всем бухгалтерам, независимо от уровня знаний. Обучаетесь в формате онлайн — ходить никуда не нужно. Цена курса по акции — 7000 рублей. Смотрите полную программу или заполните форму ниже — расскажем в подробностях.

Повышение квалификации

Земельный налог за 2021 год насчитают по новой кадастровой стоимости. Скоро придет уведомление

В сентябре – октябре налоговики проводят кампанию по рассылке налоговых уведомлений физлицам. Что меняется по земельному налогу за 2021 год, рассказали в ФНС. Это новая кадастровая стоимость, проактивные льготы, повышенные ставки для нарушителей.

Налог на прибыль

Платежи по договорам ДМС сотрудников. Можно ли уменьшить налог на прибыль и как платить страховые взносы

Некоторые работодатели оплачивают сотрудникам добровольное медицинское страхование. При каких условиях оплата таких страховок даёт право уменьшить налог на прибыль и не облагать её взносами? Такие разъяснения дал Минфин в письме № 03-03-06/1/72400 о страховых взносах и налоге на прибыль по договорам ДМС работников.

Платежи по договорам ДМС сотрудников. Можно ли уменьшить налог на прибыль и как платить страховые взносы

Мероприятия

Разместить
Ведение бизнеса

Мораторий 2022: организации получают уведомления о вызове в ФНС для дачи пояснений о неправомерной выплате дивидендов и распределении прибыли без отказа от моратория

С 1 апреля 2022 года введен мораторий на банкротство, который запрещает выплату дивидендов и распределение прибыли всем юрлицам (за исключением застройщиков). При этом компании вправе реализовать эти процедуры до окончания моратория, если опубликуют заявление в Едином федеральном реестре Федресурс.

Мораторий 2022: организации получают уведомления о вызове в ФНС для дачи пояснений о неправомерной выплате дивидендов и распределении прибыли без отказа от моратория
Банкротство юридических лиц

Ритейл уговаривает правительство продлить мораторий на банкротство

Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ; объединяет Wildberries, Ozon, DNS, «М.Видео–Эльдорадо» и др.) направила премьеру письмо с просьбой продлить действие моратория на банкротство и дополнительно разъяснить его применение.

Валюта

Почему курс доллара в банках так отличается от курса ЦБ и от биржевого?

Этим вопросом задаются многие россияне. Курс на продажу и покупку в банке всегда отличался от цбшного и биржевого, но сейчас это прямо большая разница. Давайте разберемся, почему так. Тут есть два основных вида покупки доллара.

Почему курс доллара в банках так отличается от курса ЦБ и от биржевого?
Читать еще