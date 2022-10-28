Налог на прибыль

Прощенный заем от иностранцев и доля при выходе из ООО в 2022 году не облагаются налогом на прибыль

Прощение займа, в том числе в случае договора уступки права требования, от иностранных лиц, а также невыплаченная иностранцу доля в УК – все это в 2022 году не облагается налогом на прибыль.

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Основание – подпункт 25.2 пункта 1 ст. 251 НК РФ.

Этот подпункт был изменен в июле, но поправки действуют с начала 2022 года.

Об этом сообщает Минфин в письме от 05.10.2022 № 03-03-06/1/89762.

Речь идет о прекращенных в 2022 году обязательствах:

  • по договору займа (кредита), заключенному до 1 марта 2022 года с иностранной организацией (гражданином), в случае принятия решения о прощении долга до 31 декабря 2022 года;
  • по оплате права требования по такому прощенному займу;
  • связанных с выплатой иностранному участнику ООО действительной стоимости доли при выходе в 2022 году из состава участников или исключению из состава участников в судебном порядке.

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