Прощенный заем от иностранцев и доля при выходе из ООО в 2022 году не облагаются налогом на прибыль

Основание – подпункт 25.2 пункта 1 ст. 251 НК РФ.

Этот подпункт был изменен в июле, но поправки действуют с начала 2022 года.

Об этом сообщает Минфин в письме от 05.10.2022 № 03-03-06/1/89762.

Речь идет о прекращенных в 2022 году обязательствах: