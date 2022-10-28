Объяснили, где брать курсы валют, которые не устанавливает ЦБ, для расчета налога на прибыль

Разъяснение дает Минфин в письме от 28.09.2022 № 03-03-06/1/93612.

Можно использовать котировки, представленные в информационных системах Reuters или Bloomberg или опубликованные в газете Financial Times.

Такие рекомендации есть в письме ЦБ.

Если и там этих данных нет, то надо использовать другие источники информации:

российских и зарубежных информационных агентств;

организаторов торговли;

национальных банков;

и других.

Если даже там нет нужной информации, можно использовать сведений на последнюю дату, за которую такие данные имеются, но не ранее, чем за предыдущую дату определения курса.