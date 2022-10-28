Эквайринг

Упрощенцы не должны идти на поводу у ФНС. «Клерк» задал вопрос эксперту на конференции по эквайрингу

27 октября в Arbat Hall прошла пресс-конференция по поводу пилота ответственной разработки интегрированного эквайринга на все платежные решения: СПБ, Visa MasterCard в РФ, Яндекс.Пэй, QR. «Клерк» смог задать свои вопросы.

Версия для печати

Мы общались с директором по финансово-техническому развитию мультипродуктовой компании RC Group Романом Фоминым.

В первую очередь нас волновало, что эксперт посоветует компаниям на упрощенке для ситуации, когда налоговики требуют, чтобы доход в декларации по УСН совпадал с поступлениями по банку.

Ведь при эквайринге на счет поступает не вся пробитая по кассе сумма, а за минусом комиссии, а в доход надо включать полную сумму (поступления + комиссия).

«Тут нет противоречий, так как комиссия банка встает в расход по расчету налога, будь то УСН доход-расход или прибыль. Это неоспоримый „расход“.

Только при 6% УСН доход, расчет происходит исходя из полной суммы и в основной своей массе бухгалтеры оплачивают с полной. Тут все зависит от выбора системы налогообложения.

Те, кто выбирают уплату с дохода, заведомо берут на себя эти риски и затраты, так как обычно хотят прикрыть свои недочеты в ведении бизнеса. Меньше контроля налоговой. Заплатил и забыл», – пояснил эксперт.

Проще говоря – нужно делать так, положено по закону. Если у вас УСН «доходы минус расходы», то все равно комиссия встанет в расход и, грубо говоря, налогооблагаемая база сравняется с суммой, поступившей на счет.

Если у вас УСН «доходы», то указывать в декларации нужно весь полученный доход, до удержания комисси банка.

Подпишитесь на «Клерк.Премиум»!

Незаменимая и полная информация за смешные деньги!

• Мини-курсы каждый день
• Бесплатные вебинары по горячим темам
• Консультации по любым вопросам в день обращения
• Доступ к разборам новых правил и законов
• Курсы повышения квалификации с огромной выгодой

Оставьте заявку сейчас, чтобы получить персональную скидку.

Товарный знак

Товарные знаки на маркетплейсах: как зарегистрировать и использовать

На маркетплейсах разрешено продавать множество товаров, но для этого продавцы должны выполнить обязательное условие – предоставить документы на товарный знак. Крупнейшие площадки ревностно борются с нарушениями интеллектуальных прав. Расскажем, что такое товарный знак, как его зарегистрировать, использовать и защититься от штрафных санкций.

Товарные знаки на маркетплейсах: как зарегистрировать и использовать

Повышение квалификации

Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Подотчет, командировки

Как платить денежное содержание и суточные при командировках в новые регионы России

Новый указ Путина установил величину довольствия, суточных и порядок их выплаты работникам госструктур, командированным в ДЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

Как платить денежное содержание и суточные при командировках в новые регионы России
Эквайринг

Эксперт рассказал, действительно ли эквайринг более выгоден для бизнеса

Есть мнение, что оплата через СБП дороже, чем классический эквайринг. Поэтому банки не переходят на СБПэй. Насколько это верная информация и делает ли это эквайринг более выгодным решением для бизнеса?

Эквайринг

Упрощенцы не должны идти на поводу у ФНС. «Клерк» задал вопрос эксперту на конференции по эквайрингу

27 октября в Arbat Hall прошла пресс-конференция по поводу пилота ответственной разработки интегрированного эквайринга на все платежные решения: СПБ, Visa MasterCard в РФ, Яндекс.Пэй, QR. «Клерк» смог задать свои вопросы.

Мероприятия

Разместить
Налог на прибыль

Объяснили, где брать курсы валют, которые не устанавливает ЦБ, для расчета налога на прибыль

Для расчета налога на прибыль доходы и расходы в иностранной валюте пересчитывают в рубли по курсу ЦБ. Но курсов некоторых валют к доллару США нет на сайте ЦБ. Искать эти курсы надо в других источниках.

Читать еще