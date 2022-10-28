Упрощенцы не должны идти на поводу у ФНС. «Клерк» задал вопрос эксперту на конференции по эквайрингу

Мы общались с директором по финансово-техническому развитию мультипродуктовой компании RC Group Романом Фоминым.

В первую очередь нас волновало, что эксперт посоветует компаниям на упрощенке для ситуации, когда налоговики требуют, чтобы доход в декларации по УСН совпадал с поступлениями по банку.

Ведь при эквайринге на счет поступает не вся пробитая по кассе сумма, а за минусом комиссии, а в доход надо включать полную сумму (поступления + комиссия).

«Тут нет противоречий, так как комиссия банка встает в расход по расчету налога, будь то УСН доход-расход или прибыль. Это неоспоримый „расход“.

Только при 6% УСН доход, расчет происходит исходя из полной суммы и в основной своей массе бухгалтеры оплачивают с полной. Тут все зависит от выбора системы налогообложения.

Те, кто выбирают уплату с дохода, заведомо берут на себя эти риски и затраты, так как обычно хотят прикрыть свои недочеты в ведении бизнеса. Меньше контроля налоговой. Заплатил и забыл», – пояснил эксперт.

Проще говоря – нужно делать так, положено по закону. Если у вас УСН «доходы минус расходы», то все равно комиссия встанет в расход и, грубо говоря, налогооблагаемая база сравняется с суммой, поступившей на счет.

Если у вас УСН «доходы», то указывать в декларации нужно весь полученный доход, до удержания комисси банка.