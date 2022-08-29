Налоговики хотят, чтобы при эквайринге доход в декларации по УСН совпадал с поступлениями по банку

Участница нашего форума рассказала, что от ИП налоговики требуют переделать декларацию и показывать там не пробитые по кассе суммы, а те, что прошли по банку.

Правда, в процессе обсуждения выяснилось, что ошибка в декларации все-таки есть, так как ИП не все оплаты по картам пробивал на ККТ.

Но тем не менее налоговый инспектор настаивает, чтобы декларация была переделана на основе выписки, чтобы приход по банку фигурировал в декларации и книге учета.

Бухгалтер в недоумении — недостающие суммы (поступившие на счет, но не пробитые на ККТ) она в декларацию внесет. Но что делать с комиссией? Если не перечить инспектору и убрать ее из декларации, доход будет занижен.

Коллеги советуют делать так, как правильно и не обращать внимание на просьбы инспектора, которые не соответствуют нормам НК.

Кстати, недавно ФНС выпустила методичку для банков по учету дохода по АУСН. Там описан момент с эквайрингом. ФНС указывает, что в доход идет сумма поступлений на счет и комиссия. Эти две суммы надо сложить и получится сумма налогооблагаемого дохода.