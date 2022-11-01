По работам база по налогу на прибыль возникает в день подписания акта, по НДС – или по акту, или по оплате

По НДС моментом определения налоговой базы признают наиболее раннюю из дат: либодень выполнения работ, либо день их оплаты.
Сдачу работ подтверждает акт сдачи-приемки выполненных работ.
Днем выполнения работ следует признавать дату подписания акта сдачи-приемки работ заказчиком.
Об этом сообщает Минфин в письме от 12.09.2022 № 03-03-06/1/88108.
Что касается вычетов по НДС по приобретенным работам, то для этой цели должен быть счет-фактура, а работы должны быть приняты на учет на основании первички.