Минфин рассказал, что изменилось по части доходов для пониженных взносов IT-компаний

Что поменялось – рассказывает Минфин в письме от 16.09.2022 № 03-03-05/89899.
Поправки по доходам такие:
- снижения с 90% до 70% минимального значения доли доходов от ИТ-деятельности в общем объеме доходов;
- существенное расширение состава доходов, учитываемых в доле 70% доходов от ИТ-деятельности;
- ограничение общего объема доходов только суммой доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль.
Кстати, для IT-компаний есть два разных перечня доходов – один для аккредитации, другой для льгот.
Для налоговых льгот закрытый перечень доходов прописан в НК (п. 1.15 ст. 284 НК РФ, п. 5 ст. 427 НК РФ).