IT-компании

Минфин рассказал, что изменилось по части доходов для пониженных взносов IT-компаний

Федеральный закон от 14.07.2022 № 321-ФЗ внес поправки в НК по налоговым льготам IT-компаний. Законодатели уменьшили долю профильных доходов, расширили их состав.

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Что поменялось – рассказывает Минфин в письме от 16.09.2022 № 03-03-05/89899.

Поправки по доходам такие:

  • снижения с 90% до 70% минимального значения доли доходов от ИТ-деятельности в общем объеме доходов;
  • существенное расширение состава доходов, учитываемых в доле 70% доходов от ИТ-деятельности;
  • ограничение общего объема доходов только суммой доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль.

Кстати, для IT-компаний есть два разных перечня доходов – один для аккредитации, другой для льгот.

Для налоговых льгот закрытый перечень доходов прописан в НК (п. 1.15 ст. 284 НК РФ, п. 5 ст. 427 НК РФ).

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