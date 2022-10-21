Для IT-компаний есть два разных перечня доходов – один для аккредитации, другой для льгот. Не путайте

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Для налоговых льгот закрытый перечень доходов прописан в НК (п. 1.15 ст. 284 НК РФ, п. 5 ст. 427 НК РФ). Их должно быть 70%. Для аккредитации перечень доходов утвержден приказом Минфицры от 08.10.2022 № 766. Их должно быть 30%.

Кстати, теперь услуги и работы IT-компаний по разработке программно-аппаратных комплексов (ПАК) тоже идут в профильные доходы для льгот. Но должен быть документ, который подтверждает, что услуги относятся к ПАК. Его будут выдавать в Минцифры.

Все условия для разных вариантов аккредитации смотрите в нашей таблице.