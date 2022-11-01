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Олег Тиньков начал отзывать бренд у Тинькофф

Бизнесмен отказался от российского гражданства и начал процесс отзыва бренда у Тинькофф-банка.

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Какая у Тинькова стратегия отзыва проданного бренда, предприниматель не уточнил, сообщает «Ъ».

28 апреля компания «Интеррос» выкупила у семьи Олега Тинькова 35% в TCS Group, которая помимо Тинькофф-банка владеет «Тинькофф Страхованием».

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