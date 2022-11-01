За детей предлагают давать в два раза больше пенсионных баллов

Законопроект с такой нормой внесен в Госдуму.

Для пенсии учитывают периоды ухода не более чем за четырьмя детьми.

Смотрите в нашей таблице, что хотят поменять в законе о пенсиях.

Очередность рождения детей Баллы за 1 год сейчас Баллы за 1 год по проекту Первый ребенок 1,8 3,6 Второй ребенок 3,6 7,2 Третий ребенок 5,4 10,8 Четвертый ребенок 5,4 10,8 Всего за 4 детей 16,2 32,4

За всех четырех детей за 1,5 года ухода сейчас можно получить 24,3 балла, что дает прибавку к пенсии 2 608,84 руб.

Это очень мало для многодетной матери, считают авторы проекта, депутаты от ЛДПР.

По проекту прибавка составит 48,6 баллов или 5 217,70 рублей.

Кстати, чтобы выйти на пенсию, надо иметь минимальный стаж и баллы. Смотрите их в нашей таблице.