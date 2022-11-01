Пенсии

За детей предлагают давать в два раза больше пенсионных баллов

Пенсионные баллы начисляют не только за уплаченные взносы в период работы, но и за нестраховые периоды, в числе которых – уход за ребенком до 1,5 лет. Сейчас за первого ребенка дают 1,8 балла в год. А хотят давать 3,6 баллов.

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Законопроект с такой нормой внесен в Госдуму.

Для пенсии учитывают периоды ухода не более чем за четырьмя детьми.

Смотрите в нашей таблице, что хотят поменять в законе о пенсиях.

Очередность рождения детей

Баллы за 1 год сейчас

Баллы за 1 год по проекту

Первый ребенок

1,8

3,6

Второй ребенок

3,6

7,2

Третий ребенок

5,4

10,8

Четвертый ребенок

5,4

10,8

Всего за 4 детей

16,2

32,4

За всех четырех детей за 1,5 года ухода сейчас можно получить 24,3 балла, что дает прибавку к пенсии 2 608,84 руб.

Это очень мало для многодетной матери, считают авторы проекта, депутаты от ЛДПР.

По проекту прибавка составит 48,6 баллов или 5 217,70 рублей.

Кстати, чтобы выйти на пенсию, надо иметь минимальный стаж и баллы. Смотрите их в нашей таблице.

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