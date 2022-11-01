За детей предлагают давать в два раза больше пенсионных баллов

Законопроект с такой нормой внесен в Госдуму.
Для пенсии учитывают периоды ухода не более чем за четырьмя детьми.
Смотрите в нашей таблице, что хотят поменять в законе о пенсиях.
Очередность рождения детей
Баллы за 1 год сейчас
Баллы за 1 год по проекту
Первый ребенок
1,8
3,6
Второй ребенок
3,6
7,2
Третий ребенок
5,4
10,8
Четвертый ребенок
5,4
10,8
Всего за 4 детей
16,2
32,4
За всех четырех детей за 1,5 года ухода сейчас можно получить 24,3 балла, что дает прибавку к пенсии 2 608,84 руб.
Это очень мало для многодетной матери, считают авторы проекта, депутаты от ЛДПР.
По проекту прибавка составит 48,6 баллов или 5 217,70 рублей.
Кстати, чтобы выйти на пенсию, надо иметь минимальный стаж и баллы. Смотрите их в нашей таблице.