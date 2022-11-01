Денежные переводы из России в Казахстан стали совершать в 10 раз чаще

Денежные переводы из России в Казахстан в основном проводятся с помощью систем денежных переводов «Золотая корона», Contact, «Юнистрим», пишет «РБК».

В сентябре из России в Казахстан прошло 103 тыс. транзакций на сумму 36 млрд тенге (4,8 млрд руб.).

За 9 месяцев 2022 года казахские банки выпустили 41,4 млн штук банковских карт платежных систем Visa и Mastercard, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

К тому же россияне активно открывают казахстанские ИИН, чтобы получить банковскую карту и устроиться на работу.