Прокуратура и ФНС уже наказывают за Федресурс. Бухгалтерам расскажут, как уберечься от штрафов

На сегодня вносить в реестр необходимо более 80 видов публикаций. Вы уверены, что не нарушаете законодательство?
3 ноября в 11:00 смотрите вебинар про Федресурс.
Узнаете, как предотвратить нарушения.
На вебинаре разберем:
- Порядок и сроки обязательных публикаций в Федресурсе;
- Последствия несвоевременной публикации обязательных сообщений в Федресурсе;
- Практика 2022 года за нарушение обязанности внесения в Федресурс сведений о финансовом состоянии и лицензиях;
- Обзор предписаний ФНС, Росреестра и Прокуратуры, включая прецеденты от июля 2022 года;
- Обзор новых автоматизированных инструментов для предотвращения нарушений обязанности раскрытия информации в Федресурсе.
Приходите, получите информацию из первых уст. Один из спикеров – генеральный директор АО «Федресурс онлайн» Зарина Карсанова.