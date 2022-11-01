КоАП РФ

Прокуратура и ФНС уже наказывают за Федресурс. Бухгалтерам расскажут, как уберечься от штрафов

Прокуратура и ФНС уже наказывают за Федресурс. Если нет любого из обязательных сообщений, компании грозит штраф до 50 тыс. рублей. К примеру, о финсостоянии или лицензии.

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На сегодня вносить в реестр необходимо более 80 видов публикаций. Вы уверены, что не нарушаете законодательство?

3 ноября в 11:00 смотрите вебинар про Федресурс.

Узнаете, как предотвратить нарушения.

На вебинаре разберем:

  • Порядок и сроки обязательных публикаций в Федресурсе;
  • Последствия несвоевременной публикации обязательных сообщений в Федресурсе;
  • Практика 2022 года за нарушение обязанности внесения в Федресурс сведений о финансовом состоянии и лицензиях;
  • Обзор предписаний ФНС, Росреестра и Прокуратуры, включая прецеденты от июля 2022 года;
  • Обзор новых автоматизированных инструментов для предотвращения нарушений обязанности раскрытия информации в Федресурсе.

Приходите, получите информацию из первых уст. Один из спикеров – генеральный директор АО «Федресурс онлайн» Зарина Карсанова.

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