Прокуратура и ФНС уже наказывают за Федресурс. Бухгалтерам расскажут, как уберечься от штрафов

На сегодня вносить в реестр необходимо более 80 видов публикаций. Вы уверены, что не нарушаете законодательство?

3 ноября в 11:00 смотрите вебинар про Федресурс.

Узнаете, как предотвратить нарушения.

На вебинаре разберем:

Порядок и сроки обязательных публикаций в Федресурсе;

Последствия несвоевременной публикации обязательных сообщений в Федресурсе ;

; Практика 2022 года за нарушение обязанности внесения в Федресурс сведений о финансовом состоянии и лицензиях ;

; Обзор предписаний ФНС, Росреестра и Прокуратуры, включая прецеденты от июля 2022 года ;

; Обзор новых автоматизированных инструментов для предотвращения нарушений обязанности раскрытия информации в Федресурсе.

Приходите, получите информацию из первых уст. Один из спикеров – генеральный директор АО «Федресурс онлайн» Зарина Карсанова.