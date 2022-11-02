НДС

Передача металлолома производителям драгметаллов не облагается НДС. Если сделка идет через посредника, будет НДС

Реализации руды, лома и отходов драгметаллов для производства драгметаллов и аффинажа освобождаются от НДС (пп. 9 п. 3 ст. 149 НК).

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Но частью производственного процесса извлечения драгоценных металлов из лома может быть первичная обработка (сортировка, резка, дробление, измельчение) сырья.

Ситуация: компания № 1 передает лом компании № 2, которая после переработки передает сырье аффинажной компании № 3.

У компании № 1 есть копия договора между компаниями № 2 и № 3.

Но это не поможет избежать НДС, сообщает Минфин в письме от 28.09.2022 № 03-07-05/93690.

Производство драгоценных металлов – это:

  • извлечение драгоценных металлов из добытых комплексных руд, концентратов и других полупродуктов, содержащих драгметаллы, а также из лома и отходов, содержащих драгметаллы;
  • аффинаж драгметаллов.

Таким образом, реализация лома и отходов драгметаллов освобождается от НДС только в случае, если лом приобретаются лицом, непосредственно осуществляющим производство или аффинаж драгметаллов.

Если сделка идет через посредника, освобождения от НДС не будет.

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