Передача металлолома производителям драгметаллов не облагается НДС. Если сделка идет через посредника, будет НДС

Но частью производственного процесса извлечения драгоценных металлов из лома может быть первичная обработка (сортировка, резка, дробление, измельчение) сырья.
Ситуация: компания № 1 передает лом компании № 2, которая после переработки передает сырье аффинажной компании № 3.
У компании № 1 есть копия договора между компаниями № 2 и № 3.
Но это не поможет избежать НДС, сообщает Минфин в письме от 28.09.2022 № 03-07-05/93690.
Производство драгоценных металлов – это:
- извлечение драгоценных металлов из добытых комплексных руд, концентратов и других полупродуктов, содержащих драгметаллы, а также из лома и отходов, содержащих драгметаллы;
- аффинаж драгметаллов.
Таким образом, реализация лома и отходов драгметаллов освобождается от НДС только в случае, если лом приобретаются лицом, непосредственно осуществляющим производство или аффинаж драгметаллов.
Если сделка идет через посредника, освобождения от НДС не будет.