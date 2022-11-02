НДФЛ

За подаренную квартиру можно частично не платить НДФЛ, если супруга дарителя – ваша родственница

Если вам подарил квартиру чужой человек (не близкий родственник и не член семьи), то надо заплатить НДФЛ.

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Смотрите в нашей таблице, с чьих подарков не надо платить НДФЛ.

Члены семьи

Близкие родственники

  • супруги
  • родители;
  • дети, в т.ч. усыновленные
  • родители;
  • дети;
  • дедушка;
  • бабушка;
  • внуки;
  • братья и сестры (в т.ч. неполнородные)

Если человек, который подарил вам квартиру, не входит в этот список, то вам придется сдать 3-НДФЛ и заплатить налог.

Но есть нюанс. У супругов все имущество общее. Если даритель покупал эту квартиру в браке, то половина априори принадлежит его жене, даже если она оформлена только на имя мужа (если нет брачного договора).

Таким образом, имеет значение, кем вам приходится жена дарителя. Если она входит в этот список (из таблицы), то за половину квартиры налог платить не надо.

Например, такая ситуация будет, если вам подарил квартиру муж вашей сестры или жена вашего брата, муж дочери или жена сына и т.д.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 03.10.2022 № 03-04-05/95255.

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