Иностранцы, трудоустроенные в России, могут оплатить патент через Госуслуги

Иностранные граждане, работающие в России, могут оплатить патент на работу на Госуслугах.

Вот инструкция:

Зайти под своей учетной записью Госуслуг, выбрать сервис «Оплата патента на работу для иностранцев». Проверить личные данные и указать сведения о месте работы. Выбрать тип платежа – первый или ежемесячный. Выбрать способ оплаты – «Онлайн на Госуслугах». Внести платеж за один или несколько месяцев в зависимости от желаемого срока действия, скачать и сохранить чек.

Размер ежемесячного платежа зависит от региона, в котором работает иностранец.

Напомним, что по трудовому патенту можно работать в штате организации и по найму у физлица. Чтобы оформить патент, иностранец идет в Управление по вопросам миграции МВД или Многофункциональный миграционный центр. Оплатить патент на работу можно на любой срок от 1 месяца до года. Через год работы его нужно продлить или получить заново. Иначе патент станет недействительным.

Кстати, налоговики считают, что за иностранца, который ремонтирует квартиру, хозяин должен платить взносы и сдавать отчетность.