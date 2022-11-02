Иностранные работники

Иностранцы, трудоустроенные в России, могут оплатить патент через Госуслуги

Документы на патент можно подать очно, а потом продлевать его онлайн. При этом не нужны квитанции, банкоматы или платежные терминалы.

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Иностранные граждане, работающие в России, могут оплатить патент на работу на Госуслугах.

Вот инструкция:

  1. Зайти под своей учетной записью Госуслуг, выбрать сервис «Оплата патента на работу для иностранцев».
  2. Проверить личные данные и указать сведения о месте работы.
  3. Выбрать тип платежа – первый или ежемесячный.
  4. Выбрать способ оплаты – «Онлайн на Госуслугах».
  5. Внести платеж за один или несколько месяцев в зависимости от желаемого срока действия, скачать и сохранить чек.

Размер ежемесячного платежа зависит от региона, в котором работает иностранец.

Напомним, что по трудовому патенту можно работать в штате организации и по найму у физлица. Чтобы оформить патент, иностранец идет в Управление по вопросам миграции МВД или Многофункциональный миграционный центр. Оплатить патент на работу можно на любой срок от 1 месяца до года. Через год работы его нужно продлить или получить заново. Иначе патент станет недействительным.

Кстати, налоговики считают, что за иностранца, который ремонтирует квартиру, хозяин должен платить взносы и сдавать отчетность

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