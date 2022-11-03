По российскому ПО есть льгота по НДС. Но если оно секретное, то льготы нет

Этот реестр ведет Минцифры.

Но если в программе есть сведения, составляющие гостайну, в этот реестр ее не внесут.

Как при продаже такого ПО получить освобождение от НДС?

Никак, отвечает Минфин в письме от 16.09.2022 № 03-07-08/89936. Придется платить НДС.

Передача прав на ПО, не включенное в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, облагается НДС в общеустановленном порядке.

Впрочем, скоро это изменится. Разработан законопроект, по которому не будет НДС и для программ из другого реестра.

Речь идет о реестре результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального или двойного назначения.

Он утвержден постановлением правительства от 07.10.2021 № 1705. Ответственный за этот реестр – Роспатент.

Пока закон с такими поправками не принят, ПО из этого реестра облагается НДС. Освобождение есть только для ПО из российского реестра, утвержденного постановлением правительства от 16.11.2015 № 1236.