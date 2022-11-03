НДС

По российскому ПО есть льгота по НДС. Но если оно секретное, то льготы нет

Передача исключительных прав на программы для ЭВМ освобождена от НДС, но при условии, что программа включена в реестр российского ПО.

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Этот реестр ведет Минцифры.

Но если в программе есть сведения, составляющие гостайну, в этот реестр ее не внесут.

Как при продаже такого ПО получить освобождение от НДС?

Никак, отвечает Минфин в письме от 16.09.2022 № 03-07-08/89936. Придется платить НДС.

Передача прав на ПО, не включенное в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, облагается НДС в общеустановленном порядке.

Впрочем, скоро это изменится. Разработан законопроект, по которому не будет НДС и для программ из другого реестра.

Речь идет о реестре результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального или двойного назначения.

Он утвержден постановлением правительства от 07.10.2021 № 1705. Ответственный за этот реестр – Роспатент.

Пока закон с такими поправками не принят, ПО из этого реестра облагается НДС. Освобождение есть только для ПО из российского реестра, утвержденного постановлением правительства от 16.11.2015 № 1236.

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