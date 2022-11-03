Если сотрудник раньше был ИП и не платил добровольные взносы в ФСС, этот период не войдет в стаж для больничного

В страховой стаж включают периоды деятельности ИП, за которые уплачены взносы на социальное страхование.

Но уплата таких взносов для ИП – не обязательный, а добровольный платеж.

В обязательном порядке ИП платит только фиксированные взносы на ОПС и ОМС.

Если ИП платил добровольные взносы в ФСС, этот период войдет в стаж для больничного.

Если ИП не регистрировался в ФСС и не платил добровольные взносы, то этот период не входит в страховой стаж.

Период деятельности ИП для стажа подтверждается документом ФСС об уплате платежей на соцстрахование.

Такое разъяснение дает ФСС.

Правила подсчета стажа для больничного утверждены приказом Минтруда № 585н от 09.09.2020.

ИП-добровольцы должны уплатить взнос в ФСС до конца текущего года, чтобы быть застрахованными в следующем году.

На 2022 год взнос составляет 4 833,72 руб. Для северных районов применяют РК.