Больничные

Если сотрудник раньше был ИП и не платил добровольные взносы в ФСС, этот период не войдет в стаж для больничного

Для оплаты больничного имеет значение стаж. 100% среднего заработка платят тем, у кого стаж больше 8 лет. Но некоторые работники ранее были предпринимателями. Эта деятельность тоже может идти в стаж для больничных.

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В страховой стаж включают периоды деятельности ИП, за которые уплачены взносы на социальное страхование.

Но уплата таких взносов для ИП – не обязательный, а добровольный платеж.

В обязательном порядке ИП платит только фиксированные взносы на ОПС и ОМС.

Если ИП платил добровольные взносы в ФСС, этот период войдет в стаж для больничного.

Если ИП не регистрировался в ФСС и не платил добровольные взносы, то этот период не входит в страховой стаж.

Период деятельности ИП для стажа подтверждается документом ФСС об уплате платежей на соцстрахование.

Такое разъяснение дает ФСС.

Правила подсчета стажа для больничного утверждены приказом Минтруда № 585н от 09.09.2020.

ИП-добровольцы должны уплатить взнос в ФСС до конца текущего года, чтобы быть застрахованными в следующем году.

На 2022 год взнос составляет 4 833,72 руб. Для северных районов применяют РК.

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Больничные

Если сотрудник раньше был ИП и не платил добровольные взносы в ФСС, этот период не войдет в стаж для больничного

Для оплаты больничного имеет значение стаж. 100% среднего заработка платят тем, у кого стаж больше 8 лет. Но некоторые работники ранее были предпринимателями. Эта деятельность тоже может идти в стаж для больничных.

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