Больничные

ИП должны уплатить добровольные взносы в ФСС до конца 2022 года

Чтобы иметь право на оплату больничных в следующем году, ИП должен зарегистрироваться в ФСС как доброволец и уплатить взнос за текущий год до 31 декабря.

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Причем важно уплатить всю сумму взноса в полном объеме, предупреждает ФСС. Округлять ее не надо.

Размер взноса считают так: МРОТ х 12×2,9% х РК.

В 2022 году взнос составляет 4 833,72 руб.

Больничные будут считать из расчета МРОТ.

В северных регионах взносы выше на районный коэффициент, но и больничный оплачивают тоже с учетом РК.

Например, в Ханты-Мансийском АО добровольный взнос за 2022 год составляет 7 250,58 руб.

Если ИП вступил в добровольные правоотношения с ФСС (это можно оформить через Госуслуги) и уплатил взнос за 2022 год до 31 декабря 2022 года, он имеет право на оплату больничных с 2023 года.

Кстати, систему добровольного страхования по больничным хотят ввести и для самозанятых. Но расчет взносов, пособия и прочие правила будут другими.

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