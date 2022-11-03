Для бывших самозанятых и ИП введут правила выплаты пособий по безработице

Такую версию закона о занятости подготовил Минтруд. На общественное обсуждение документ будет вынесен до конца этого года, пишет РБК.

Размер пособия по безработице будет зависеть от того, работал ли бывший бизнесмен еще и по трудовому договору.

Есть три варианта развития событий. Смотрите их в нашей таблице.

Ситуация Размер пособия в течение года до начала безработицы человек совмещал ИП или самозанятость с трудовыми отношениями, которые длились не менее 26 недель пособие рассчитают по величине среднего заработка по трудовому договору

более года человек был ИП или самозанятым и не работал по трудовому договору, и не имеет долгов по налогам пособие установят в размере средней величины налоговых отчислений человек состоял в трудовых отношениях и был ИП больше года можно выбирать порядок расчета самостоятельно, но пособие все равно не будет выше максимального

В остальных случаях ИП и самозанятые смогут получать лишь минимальное пособие.

Новые нормы хотят внедрить с 2024 года.