Минэкономразвития будет быстрее рассматривать заявки на новые экспериментально-правовые режимы

Минэкономразвития сократит сроки рассмотрения заявок на новые ЭПР, указано на сайте ведомства.
Что изменится:
- Сроки рассмотрения документов для всех заинтересованных органов и организаций становятся меньше;
- Смягчаются требования по предоставлению документов к инициаторам экспериментов. Практика показала, что собрать их в сжатые сроки трудно;
- В планах – создать механизм защиты установленных экспериментов в случае, если вступают в силу новые требования, предписания, запреты и ограничения, которые потом могут повлиять на уже действующий эксперимент.
Инициатору проекта надо представить информацию о технологии планируемой к внедрению и обозначить правовые барьеры, с которыми он сталкивается с точки зрения регуляторики.