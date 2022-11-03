IT-компании

Минэкономразвития будет быстрее рассматривать заявки на новые экспериментально-правовые режимы

ЭПР помогают бизнесу тестировать цифровые инновации в реальных правоотношениях, которые из-за актуальных законов использовать сегодня нельзя.

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Минэкономразвития сократит сроки рассмотрения заявок на новые ЭПР, указано на сайте ведомства.

Что изменится:

  • Сроки рассмотрения документов для всех заинтересованных органов и организаций становятся меньше;
  • Смягчаются требования по предоставлению документов к инициаторам экспериментов. Практика показала, что собрать их в сжатые сроки трудно;
  • В планах – создать механизм защиты установленных экспериментов в случае, если вступают в силу новые требования, предписания, запреты и ограничения, которые потом могут повлиять на уже действующий эксперимент.

Инициатору проекта надо представить информацию о технологии планируемой к внедрению и обозначить правовые барьеры, с которыми он сталкивается с точки зрения регуляторики.

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