Кабмин продлил ограничения на вывоз из РФ некоторых товаров до конца 2023 года

Постановление об этом уже подписал премьер.
Ограничение распространяется на технологическое, медицинское оборудование, сельхозтехнику, электрическую аппаратуру, турбины, ядерные реакторы, кабели волоконно-оптические, отдельные виды летательных аппаратов, радиолокационные приборы, аккумуляторы, станки для обработки металла – всего более 1,6 тыс. наименований товаров.
Вывозить их запрещено во все зарубежные страны, за исключением государств – членов ЕАЭС.
Перечень товаров и оборудования, временно запрещенных к вывозу из России, правительство определило в марте 2022 года.