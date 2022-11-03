Санкции 2022

Кабмин продлил ограничения на вывоз из РФ некоторых товаров до конца 2023 года

Более 1,6 тыс. наименований товаров все еще нельзя вывозить из России.

Версия для печати

Постановление об этом уже подписал премьер.

Ограничение распространяется на технологическое, медицинское оборудование, сельхозтехнику, электрическую аппаратуру, турбины, ядерные реакторы, кабели волоконно-оптические, отдельные виды летательных аппаратов, радиолокационные приборы, аккумуляторы, станки для обработки металла – всего более 1,6 тыс. наименований товаров.

Вывозить их запрещено во все зарубежные страны, за исключением государств – членов ЕАЭС.

Перечень товаров и оборудования, временно запрещенных к вывозу из России, правительство определило в марте 2022 года.

Смотрите не просмотрите. Каждый день!
Вебинар начинается! 🔥 Must have 🔥 Эксклюзив Онлайн-курсы Повышение квалификации Бесплатные вебинары Мини-курсы

Повышение квалификации

Маркировка товаров

Что такое объёмно-сортовой учёт при маркировке упакованной воды

Некоторые категории товаров нужно обязательно маркировать, например одежду, обувь или молочную продукцию. Это касается и упакованной воды. Для воды в упаковке с 01.11.2022 вводится обязательный объёмно-сортовой учёт.

Что такое объёмно-сортовой учёт при маркировке упакованной воды

Мероприятия

Разместить
Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Судебная практика по налоговым спорам

Как заставить налоговиков убрать незаконно начисленную пеню по НДФЛ

Если одновременно в одном регионе у предпринимателя есть переплата по НДФЛ, а в другом – недоимка, то ИП ничего бюджету не должен. А если инспекторы считают иначе – надо обращаться в суд. Там помогут.

Как заставить налоговиков убрать незаконно начисленную пеню по НДФЛ
Читать еще