В «1С:Бухгалтерии 8» добавили новые коды для СЗВ-ТД и СЗВ-СТАЖ

В «1С:Бухгалтерия 8», чтобы отразить в отчетности приостановки трудовых договоров на период мобилизации, добавили:
- мероприятия Приостановление и Возобновление для формы СЗВ-ТД;
- параметр стажа ВОЕНСЛ для формы СЗВ-СТАЖ.
Отправить в ПФР формы с изменениями можно будет, когда прием таких сведений запустит фонд.
Хотите знать, как работать с обновлениями 1С? Пройдите курс 1С от сертифицированных преподавателей. Завершите обучение 1С онлайн и получите сертификат и удостоверение о повышении квалификации.
Основные разделы программы:
- Как настроить параметры учета и функциональность, чтобы работать было удобно;
- Как настроить 1С, чтобы ваш учет не расходился с учетной политикой;
- Простые способы ускорить работу 1С;
- Какие настройки сделать, чтобы вести учет по новым ФСБУ;
- Как в «1С:Бухгалтерия 8.3» включить прослеживаемость товаров;
- Как разобраться со сложными правилами учета НДС;
- Инструкции, которые помогут разделить и восстановить налог в 1С;
- Секретные инструменты 1С, которые защитят от ошибок в декларации;
- Шпаргалка, с которой вы без труда разберетесь с запутанными правилами ПБУ 18/02;
- Как подготовить декларацию по налогу на прибыль без ошибок;
- Инструменты, чтобы найти и обезвредить ошибки в учете;
- План действий для успешного закрытия периода;
- Возможности 1С для проверки отчетности;
- Как самостоятельно обновить 1С и основные классификаторы.
Курс начинается 7 ноября. Записывайтесь >>>