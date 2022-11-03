В «1С:Бухгалтерии 8» добавили новые коды для СЗВ-ТД и СЗВ-СТАЖ

Работодатели должны отчитываться в ПФР по мобилизованным сотрудникам. В 1С добавили возможность отражения ситуации в СЗВ-ТД.

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В «1С:Бухгалтерия 8», чтобы отразить в отчетности приостановки трудовых договоров на период мобилизации, добавили:

  • мероприятия Приостановление и Возобновление для формы СЗВ-ТД;
  • параметр стажа ВОЕНСЛ для формы СЗВ-СТАЖ.

Отправить в ПФР формы с изменениями можно будет, когда прием таких сведений запустит фонд.

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