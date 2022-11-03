Корпоративные информационные системы можно зарегистрировать в ЕИС в сфере закупок с 11 ноября

Таким правом могут воспользоваться заказчики по Закону 223-ФЗ.

Регистрация систем нужна, чтобы получать и передавать информацию о закупках, которую нельзя публиковать на официальном сайте ЕИС, сообщается на портале zakupki.gov.ru.

Чтобы зарегистрировать КИС в ЕИС или ее аннулировать, нужно направить в казначейство письменное обращение.

В обращении укажите сведения об операторе системы и заказчике, который ее создал.

Аннулировать регистрацию смогут и без письменного обращения в казначейство, если при регистрации указаны недостоверные сведения или оператор системы прекратил свою деятельность.

Направить в казначейство обращения о регистрации КИС в ЕИС можно после 11 ноября.