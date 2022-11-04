Трудовое право

Работодатель оплатил полный рабочий день по повестке из военкомата, а сотрудник пробыл там всего полчаса

Если сотрудника вызывают в военкомат не для мобилизации, а для решения каких-то вопросов, работодатель должен отпустить его с работы и оплатить ему это время. Некоторых возмущает то, что часть оплаченного времени сотрудник тратит на себя.

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Такую ситуацию разобрал Роструд на портале «Онлайнинспекция.рф».

Сотрудник не предоставил подтверждение военкомата о том, что он действительно там находился. 

Отдел кадров решил «не спускать это на тормозах», проявил настойчивость и сделал запрос в военкомат.

Оттуда пришел ответ, что в этот день сотрудник находился там в течение 30 минут.

А работодатель заплатил человеку за 8 часов.

Работодатель возмущен и хочет удержать из зарплаты сотрудника необоснованно выплаченную сумму за лишнее время.

Роструд пояснил, что поводы для удержания прописаны в ТК РФ. И там нет такого основания, как в описанном случае.

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Трудовое право

Работодатель оплатил полный рабочий день по повестке из военкомата, а сотрудник пробыл там всего полчаса

Если сотрудника вызывают в военкомат не для мобилизации, а для решения каких-то вопросов, работодатель должен отпустить его с работы и оплатить ему это время. Некоторых возмущает то, что часть оплаченного времени сотрудник тратит на себя.

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