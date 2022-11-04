Работодатель оплатил полный рабочий день по повестке из военкомата, а сотрудник пробыл там всего полчаса

Такую ситуацию разобрал Роструд на портале «Онлайнинспекция.рф».
Сотрудник не предоставил подтверждение военкомата о том, что он действительно там находился.
Отдел кадров решил «не спускать это на тормозах», проявил настойчивость и сделал запрос в военкомат.
Оттуда пришел ответ, что в этот день сотрудник находился там в течение 30 минут.
А работодатель заплатил человеку за 8 часов.
Работодатель возмущен и хочет удержать из зарплаты сотрудника необоснованно выплаченную сумму за лишнее время.
Роструд пояснил, что поводы для удержания прописаны в ТК РФ. И там нет такого основания, как в описанном случае.