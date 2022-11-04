Мобилизация работодателя стала поводом для увольнения сотрудников

Новое основание для увольнения введено Федеральным законом от 04.11.2022 № 434-ФЗ.

Увольнять сотрудников не придется, если работодатель на период прохождения им военной службы уполномочил другое лицо на осуществление своих прав и исполнение своих обязанностей в качестве работодателя.

Если никто другой трудовыми и другими бизнес-вопросами не занимается, а сам бизнесмен мобилизован, то сотрудников увольняют.

Ранее приняли закон, по которому при мобилизации бизнесменам дали отсрочку на 5 рабочих дней для оформления документов по бизнесу, передачу дел.