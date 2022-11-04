Трудовое право

Мобилизация работодателя стала поводом для увольнения сотрудников

Если ИП-работодатель или директор-единственный учредитель мобилизован, сотрудников можно увольнять по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (п. 7 части первой ст. 83 ТК РФ).

Версия для печати

Новое основание для увольнения введено Федеральным законом от 04.11.2022 № 434-ФЗ.

Увольнять сотрудников не придется, если работодатель на период прохождения им военной службы уполномочил другое лицо на осуществление своих прав и исполнение своих обязанностей в качестве работодателя.

Если никто другой трудовыми и другими бизнес-вопросами не занимается, а сам бизнесмен мобилизован, то сотрудников увольняют.

Ранее приняли закон, по которому при мобилизации бизнесменам дали отсрочку на 5 рабочих дней для оформления документов по бизнесу, передачу дел.

Смотрите не просмотрите. Каждый день!
Вебинар начинается! 🔥 Must have 🔥 Эксклюзив Онлайн-курсы Повышение квалификации Бесплатные вебинары Мини-курсы

Повышение квалификации

Трудовое право

Работодатель оплатил полный рабочий день по повестке из военкомата, а сотрудник пробыл там всего полчаса

Если сотрудника вызывают в военкомат не для мобилизации, а для решения каких-то вопросов, работодатель должен отпустить его с работы и оплатить ему это время. Некоторых возмущает то, что часть оплаченного времени сотрудник тратит на себя.

Мероприятия

Разместить
Карьера бухгалтера

Первый бухгалтерский марафон. Пять дней драйва в ноябре. Для тех, кто отстрелялся с отчетностью

Нет, это не инфоцыганство. Если осознаете, что застряли в рутине и не понимаете чего хотите, этот марафон — ваше спасение. Поможем определить цели, точки роста и вектор развития. Как будем учить — смотрите в статье.

Первый бухгалтерский марафон. Пять дней драйва в ноябре. Для тех, кто отстрелялся с отчетностью
Взносы на травматизм

Подтверждать код ОКВЭД для тарифа взносов в ФСС за травматизм надо будет по новым правилам на новом бланке

Для подтверждения вида деятельности, на основании которого компании присваивают тариф взносов на НС и ПЗ, надо будет заполнять заявление по новой форме. Правила тоже перепишут.

Читать еще