Бухгалтер просит совета: ИП на ПСН превысил лимит доходов и просит сделать корректировки на 5 млн рублей

Вопрос прилетел в «Красный уголок бухгалтера».

Коллеги хором предупреждают: корректировать такие объемы опасно. Надо было раньше планировать и соблюдать лимиты в течение квартала.

Но если все-таки надо рискнуть, то безопаснее соблюдать лимиты в течение дня.

«Более чем на 600 тыс. рублей возвратов в день не делать, а то еще и сообщение в РФМ автоматом. Аккуратно по 50-100 тыс. рублей 10-50 чеками оформлять на онлайн ККТ с разницей в 4-7 дней».

Кто не поверил, что продажи были реальными, советовали другой вариант: проще заплатить, что положено, чем чеки обнулять, до нового года всего два месяца, уже просто не успеть.

Нашлось место и для шуток: если банк не заблочит, то есть шанс, что и налоговая не заметит.

Варианты по-прежнему накидывают, не смотрите, что воскресенье, подключайтесь к дискуссии.