Налог на прибыль

Регионам компенсируют инвестиционный вычет по налогу на прибыль

Компенсацию выпадающих доходов (до 200 млн рублей за каждую компанию) получат регионы, предоставляющие бизнесу возможность получить инвестиционный вычет по налогу на прибыль.

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Об этом объявил глава кабмина Михаил Мишустин.

Мера действовала в прошлом году, теперь регионы смогут воспользоваться ею и дальше.

Для этого необходимо до 1 декабря подтвердить внедрение регионального инвестиционного стандарта.

Инвестиционный налоговый вычет – это уменьшение налога на прибыль за счет расходов на приобретение или сооружение ОС, затрат на их реконструкцию, модернизацию, достройку или дооборудование.

Компания, претендующая на вычет, не должна быть связана с игорным бизнесом, добычей полезных ископаемых, финансами или страховой деятельностью.

Кстати, с 2023 года расширили перечень случаев для предоставления инвестиционного вычета (закон от 04.11.22 № 430-ФЗ).

Его дадут на стоимость имущества (включая деньги), безвозмездно переданного образовательным организациям.

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