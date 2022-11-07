Регионам компенсируют инвестиционный вычет по налогу на прибыль

Об этом объявил глава кабмина Михаил Мишустин.

Мера действовала в прошлом году, теперь регионы смогут воспользоваться ею и дальше.

Для этого необходимо до 1 декабря подтвердить внедрение регионального инвестиционного стандарта.

Инвестиционный налоговый вычет – это уменьшение налога на прибыль за счет расходов на приобретение или сооружение ОС, затрат на их реконструкцию, модернизацию, достройку или дооборудование. – это уменьшение налога на прибыль за счет расходов на приобретение или сооружение ОС, затрат на их реконструкцию, модернизацию, достройку или дооборудование. Компания, претендующая на вычет, не должна быть связана с игорным бизнесом, добычей полезных ископаемых, финансами или страховой деятельностью.

Кстати, с 2023 года расширили перечень случаев для предоставления инвестиционного вычета (закон от 04.11.22 № 430-ФЗ).

Его дадут на стоимость имущества (включая деньги), безвозмездно переданного образовательным организациям.