Регионам компенсируют инвестиционный вычет по налогу на прибыль

Об этом объявил глава кабмина Михаил Мишустин.
Мера действовала в прошлом году, теперь регионы смогут воспользоваться ею и дальше.
Для этого необходимо до 1 декабря подтвердить внедрение регионального инвестиционного стандарта.
Компания, претендующая на вычет, не должна быть связана с игорным бизнесом, добычей полезных ископаемых, финансами или страховой деятельностью.
Кстати, с 2023 года расширили перечень случаев для предоставления инвестиционного вычета (закон от 04.11.22 № 430-ФЗ).
Его дадут на стоимость имущества (включая деньги), безвозмездно переданного образовательным организациям.