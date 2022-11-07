Банковские карты

ЦБ предлагает установить минимальные требования к страхованию банковских карт и бытовой техники

Сейчас у этих видов страхования низкий уровень выплат при высокой доле отказов. И не заложены риски, которые представляют основную опасность на сегодня.

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Банк России предлагает установить минимальные требования к двум видам имущественного страхования — банковских карт от мошеннических списаний  и бытовой и электронной техники.

Сейчас чаще всего в такие страховки включается защита от рисков, при реализации которых клиенту уже и так положена выплата компенсации. Но зато из страхового покрытия исключаются наиболее существенные для потребителя риски:  кража имущества или списание денег при нарушении правил пользования картой.

Банк России планирует установить список рисков, который обязательно надо включить в страховой полис.

Так, страховка банковских карт должна защищать от списания средств без согласия клиента, а страхование бытовой техники и электроники должно покрывать риски утраты, кражи или повреждения имущества.

Срок на выплату возмещения по таким страховкам сейчас не регламентирован, поэтому на практике бывает необоснованно долгим. Теперь убытки должны будут возмещать в течение 30 дней.

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