НДФЛ

С процентов по вкладам в лопнувших банках тоже будут брать НДФЛ

Проценты по вкладам (при превышении определенной суммы) облагаются НДФЛ. Налоговики узнают о начисленных процентах от банков. А если банк уже прекратил деятельность? В этом случае информация поступит от Агентства по страхованию вкладов.

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Такая поправка внесена в НК РФ Федеральным законом от 04.11.2022 № 435-ФЗ.

Информацию о процентах банки и АСВ должны передавать в ФНС до 1 февраля следующего года.

Напомним, в 2021 и 2022 годах проценты по вкладам не облагаются НДФЛ, но с 2023 года налог будут брать.

Что касается процентов от вклада в лопнувшем банке, то днем выплаты дохода будут считать день выплаты страхового возмещения.

Кроме того, если сумма вклада больше 1,4 млн рублей, оставшаяся часть будет выплачена по итогам конкурсного производства.

Дата такой выплаты будет датой получения дохода.

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