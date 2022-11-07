⚡ Брокеры могут отменить плату за обслуживание инвесторов, которые были мобилизованы. ЦБ рекомендовал так поступить

Мобилизованным инвесторам могут снизить плату за обслуживание, списать или реструктурировать уже начисленные им комиссии.

Рекомендации касаются и тех инвесторов, которые торговали с плечом и не смогли вовремя вернуть взятые у брокера деньги и активы в связи с мобилизацией.

Если брокер пойдет на это, у инвесторов не станут взимать комиссии за перенос непокрытой позиции, по возможности реструктурируют возникшую задолженность, а также не взыщут имущество для ее погашения.

Клиенты должны получить возможность обратиться за поддержкой до конца 2023 года.

По принципу кредитных каникул, поддержку окажут на период мобилизации плюс 30 дней.

Брокеров еще попросили информировать мобилизованных, как им лучше поступить, чтобы снизить убытки по инвестиционным счетам.

Клиринговым организациям ЦБ рекомендовал вернуть комиссии участникам торгов, действующим в интересах мобилизованных клиентов.