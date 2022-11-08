За полученную в дар квартиру от чужого человека надо платить НДФЛ

Разъяснение дает Минфин в письме от 12.10.2022 № 03-04-05/98659.

Перечень лиц, подарки от которых в виде недвижимости не облагаются НДФЛ:

супруги;

родители;

дети;

дедушка;

бабушка;

внуки;

братья и сестры.

Если подарок от чужого человека, то надо сдать 3-НДФЛ и уплатить налог.

Никаких индивидуальных подходов к этому вопросу нет. Если у одаряемого нет денег на налог, льготу ему не дадут.

Можно попросить об отсрочке уплаты налога. Ее могут дать, если финансовое положение трудное и эти трудности обусловлены причинами, оговоренными в НК (п. 2 ст. 64 НК РФ).