За полученную в дар квартиру от чужого человека надо платить НДФЛ

Разъяснение дает Минфин в письме от 12.10.2022 № 03-04-05/98659.
Перечень лиц, подарки от которых в виде недвижимости не облагаются НДФЛ:
- супруги;
- родители;
- дети;
- дедушка;
- бабушка;
- внуки;
- братья и сестры.
Если подарок от чужого человека, то надо сдать 3-НДФЛ и уплатить налог.
Никаких индивидуальных подходов к этому вопросу нет. Если у одаряемого нет денег на налог, льготу ему не дадут.
Можно попросить об отсрочке уплаты налога. Ее могут дать, если финансовое положение трудное и эти трудности обусловлены причинами, оговоренными в НК (п. 2 ст. 64 НК РФ).