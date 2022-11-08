Бизнесмен скончался прямо во время судебного заседания. Его обвиняли в мошенничестве

Защита пыталась перевести Пчелкина под домашний арест, однако следователь была готова пойти на это только в случае признания обвиняемым своей вины.

Под уголовное преследование учредитель и гендиректор столичных ООО «ТД Формет» и ООО «ТК Формет» (специализируются на оптовой торговле металлом и металлическими рудами) Евгений Пчелкин попал не из-за своего бизнеса. Мужчину обвиняли в мошенничестве с квартирами. Заявление на него написал один из клиентов обанкротившейся в 2016 году компании-застройщика СУ-155, узнал «Коммерсант».

Правами на приобретенные заявителем на стадии строительства на Нагатинской набережной пять квартир владеет также и Евгений Пчелкин.

Адвокат говорила, что застройщик банально занимался двойными продажами.

Во время пребывания в «Матросской Тишине» состояние бизнесмена резко ухудшилось и его даже госпитализировали в одну из столичных клиник.

Спустя несколько минут после начала заседания, мужчина скончался до приезда скорой помощи.