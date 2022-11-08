Клиенты «Альфа-банка» не могут зайти в приложение из-за рубежа
Компания просит использовать VPN с российским IP-адресом.
Компания просит использовать VPN с российским IP-адресом.
Когда вид добровольного страхования прямо не прописан в НК, налоговики не признают такие затраты. Нормы кодекса носят запретительный характер. Однако у организаций есть шансы. Объясняем, в каких случаях.
Начисление отпуска с первого числа в 1С: Бухгалтерия ред. 3.0 всегда доставляет хлопот бухгалтеру. Почему? Потому что нужно и выплатить отпускные накануне конца месяца, и зарплату за этот месяц начислить, чтобы она вошла в расчет среднего заработка.
Среди юристов ходит шутка, что обещанного ждут 3 года, поскольку через 3 года истекает срок исковой давности.
Переход налоговиков на двухуровневую систему управления продолжается. Рассматривать жалобы налогоплательщиков будут в МИ ФНС по федеральным округам.
Почему-то арбитры явочным порядком сняли с налоговиков часть их прямых обязанностей. Например, оповещать компании о переплате налогов. Причем к разным лицам судьи подходят с разными критериями. Подробности – в статье.
Сверка с налоговой по налогам и сборам — важная процедура для любого налогоплательщика перед переходом с января 2023 года на единый налоговый платеж. Что говорит ФНС об этом мероприятии и как его провести, расскажем в материале.
Видеокамеры сейчас везде: в смартфонах, в общественных местах, в автомобилях. Весь создаваемый ими видеоконтент может использоваться для расследования различных событий, включая преступления. Объясним подробно, как это происходит.
Разбираемся вместе с экспертами, какие компании выпустили облигации в юанях в 2022 году, насколько ликвидны такие бонды и стоит ли в них вкладывать деньги.
Деньги будут выплачивать с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий месяц службы.
Вчера в Мещанском райсуде Москвы во время судебного заседания скончался бизнесмен Евгений Пчелкин. 48-летний мужчина с августа прошлого года находился в СИЗО и жаловался, что здоровье ухудшается.