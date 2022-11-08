ЕГРЮЛ

Сведения о наименовании, адресе и руководителе юрлиц из новых территорий РФ внесут в ЕГРЮЛ до конца года

Госдума на пленарном заседании приняла соответствующий законопроект в первом чтении.

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Юрлица на территориях ДНР и ЛНР должны привести свои учредительные документы в соответствие с российским законодательством при первом внесении изменений в сведения ЕГРЮЛ до 31 декабря 2023 года. Это предусмотрено в проекте закона.

Срок для компаний из Запорожской и Херсонской областей – до 30 июня 2024 года. Формы скоро утвердят.

Когда сроки истекут, из ЕГРЮЛ будут исключать компании, которые не привели свои учредительные документы в соответствие с законодательством РФ.

Юридические лица, которые не были зарегистрированы, могут направить заявление о внесении сведений в ЕГРЮЛ в регистрирующий орган.

Также можно получить статус филиала (представительства) иностранного юрлица. Для компаний ДНР и ЛНР подать сведения о них надо до 30 июня 2023 года, а для находящихся на территориях Запорожской и Херсонской областей – до 31 декабря 2023 года.

Проект закона говорит и про ИП. Предприниматели, которые уже вели бизнес на указанных территориях и сведения о которых содержались в соответствующих реестрах, могут продолжить работать до 30 июня 2023 года без перерегистрации.

Чтобы продолжить работу после 30 июня 2023 года, надо зарегистрироваться в качестве ИП.

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