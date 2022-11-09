Экономика России

Статус налоговой тайны повесят на сведения о смерти клиентов банков

В первом чтении приняли проект закона, который усложнит схемы с деньгами скончавшихся людей.

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Депутаты поддержали предложение включить в состав сведений, составляющих налоговую тайну, информацию о снятии с учета физлиц в связи со смертью. Эти данные налоговики направляют в электронной форме в банки.

Банки начнут оперативнее получать сведения о госрегистрации смерти клиентов в рамках межведомственного взаимодействия и своевременно приостанавливать операции по счетам (вкладам) умерших клиентов.

Принятие законопроекта позволит снизить риски противоправных действий с деньгами на счетах умерших клиентов банков, считает Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.

«В этой ситуации достаточно уязвимы все: родственники – потому что они могут быть в принципе не знакомы с информацией об активах умершего, и могут потерять доступ к наследству; банки – потому что они в этой ситуации выступают этаким „хранителем актива“, а значит, именно им придется в случае недобросовестных действий злоумышленников доказывать свою невиновность. Так что этот закон важен для всех участников».

Эксперт также отмечает, что налоговикам потребуется доработать (АИС) «Налог-3», поэтому закон вступит в силу не сразу, а через 180 дней после публикации.

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