Покупатели доверяют OZON. Вышел первый официальный рейтинг онлайн-площадок

Рейтинг будет помогать покупателям выбирать безопасные площадки, которые контролируют оригинальность и качество товаров, а также обеспечивают безопасность покупок, сообщает «New-retail».

Всего проанализировали 17 торговых онлайн-площадок.

Полностью соответствуют всем установленным критериям только 2 – OZON и DNS.

Одним из главных критериев при оценке площадок являлось наличие сертификатов и деклараций соответствия на товары и подключение к сервису Росаккредитации.

OZON подключился к сервису Росаккредитации еще весной 2021 года. Wildberries только начал процесс подключения.