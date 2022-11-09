Маркетплейсы

Покупатели доверяют OZON. Вышел первый официальный рейтинг онлайн-площадок

Росаккредитация и Роскачество составили первый рейтинг доверия к онлайн-площадкам. Его возглавили OZON и DNS. Всего в рейтинге оказалось 17 торговых онлайн-площадок.

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Рейтинг будет помогать покупателям выбирать безопасные площадки, которые контролируют оригинальность и качество товаров, а также обеспечивают безопасность покупок, сообщает «New-retail».

Всего проанализировали 17 торговых онлайн-площадок.

Полностью соответствуют всем установленным критериям только 2 – OZON и DNS.

Одним из главных критериев при оценке площадок являлось наличие сертификатов и деклараций соответствия на товары и подключение к сервису Росаккредитации.

OZON подключился к сервису Росаккредитации еще весной 2021 года. Wildberries только начал процесс подключения.

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