Чаще всего госорганы через закупки малого объема берут оргтехнику и проекты

Востребованы также услуги в области архитектуры, проектирования, технических испытаний, исследований и анализа, обучения, а также лицензионного ПО, сообщает МСП.РФ.

Почти 230 представителей малого и среднего бизнеса заключили договоры через сервис «Витрина закупок малого объема по 223-ФЗ».

Сумма договоров превышает 1 млрд руб.

На цифровой платформе уже висит информация о закупках малого объема от более 600 заказчиков.

Госзаказчики обязаны закупать у представителей МСП товары и услуги в объеме не менее 25% от годового объема закупок.