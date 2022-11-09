Декларация по УСН

😜 Налоговики заявляют, что им не нужны декларации по упрощенке от ИП на УСН+ПСН

ИП, которые совмещают УСН и ПСН, сдают декларацию по УСН, даже если она нулевая (все доходы – от деятельности по патенту). Но пошли сообщения от налоговиков, что эта декларация не нужна.

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Якобы, если ИП ведет только ту деятельность, на которую оформил патент, и доходов по УСН у него нет, он не должен сдавать декларацию по УСН.

О таком сообщении из ИФНС рассказала наша подписчица в канале «Красный уголок бухгалтера».

Бухгалтер в недоумении.

В ходе обсуждения мнения коллег разделились, что не удивительно. Потому что тот же Минфин в разных письмах выражает отличные мнения на этот счет.

В письме от 17.02.2021 № 20-21/021912@ УФНС по Москве сообщает: в НК нет основания для несдачи декларации по УСН при совмещении ПСН и УСН. Надо сдавать.

В письме от 02.03.2020 № 03-11-11/15198 Минфин поясняет, что не надо сдавать декларацию по УСН, если ИП работает только по патенту и у него нет другого режима налогообложения. Тут надо отметить, что у ИП на ПСН в принципе не может не быть другого режима, потому что ПСН идет «в нагрузку» к УСН, ОСНО, ЕСХН.

В письме от 02.03.2020 № 03-11-11/15209 Минфин сообщает что надо сдавать декларацию по УСН, даже если все доходы идут по ПСН.

В письме Минфина от 28.05.2012 № 03-11-11/170 (оно еще про старые патенты) говорится, что декларация не нужна.

В основном участники обсуждения в нашем канале сходятся во мнении, что декларацию обязательно надо сдавать.

Сегодня налоговики решили, что она не нужна, а завтра оштрафуют за несдачу.

А вы в подобной ситуации сдаете декларацию? Голосуйте.

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