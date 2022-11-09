Акцизы

Акцизы на лимонад введут, но позже, чем планировали. Ставка – 7 рублей за литр

Введение акциза на сахаросодержащие напитки перенесли с 1 января на 1 июля 2023 года. Но от самой идеи не отказались.

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Законопроект с поправками в НК скоро рассмотрят во втором чтении.

Подакцизные сахаросодержащие напитки – это напитки:

  • произведенные с добавлением сахара или иных подслащивающих веществ (свыше 5 граммов на 100 мл напитка);
  • изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды, с объемной долей этилового спирта не более 0,5 %;
  • изготовленные на спиртосодержащем сырье, с объемной долей этилового спирта не более 1,2%.

Ставка акциза – 7 рублей за литр.

Кстати, по этой причине компания «Черноголовка» решила приостановить инвестиции в новые производственные мощности.

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