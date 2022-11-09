Акцизы на лимонад введут, но позже, чем планировали. Ставка – 7 рублей за литр

Законопроект с поправками в НК скоро рассмотрят во втором чтении.
Подакцизные сахаросодержащие напитки – это напитки:
- произведенные с добавлением сахара или иных подслащивающих веществ (свыше 5 граммов на 100 мл напитка);
- изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды, с объемной долей этилового спирта не более 0,5 %;
- изготовленные на спиртосодержащем сырье, с объемной долей этилового спирта не более 1,2%.
Ставка акциза – 7 рублей за литр.
Кстати, по этой причине компания «Черноголовка» решила приостановить инвестиции в новые производственные мощности.